СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області: хто вони

СБУ викрила ще 8 колаборантів в Луганській області. Серед них - так званий "мер" окупованого Лисичанська, місцеві "прокурори" і "поліцейські".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами слідства усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.

Також СБУ ідентифікувала й назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВД РФ".

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