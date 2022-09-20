СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області: хто вони

місцевого мешканця, який посів псевдопосаду "в.о. голови адміністрації м. Лисичанська ЛНР". Він перейшов на бік ворога "з ідейних переконань". За даними слідства, зловмисник з 2014 року воював проти ЗСУ у лавах так званої "народної міліції ЛНР", за що став фігурантом кримінальних проваджень і був оголошений у розшук. З того часу переховувався від правосуддя на непідконтрольній Україні території. З лютого він є активним учасником бойових дій у складі окупаційних військ. Допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ. Посаду сприйняв як нагороду за відданість і зараз у новому статусі імітує "налагодження мирного життя" у місті.
місцеву чиновницю, що отримала "підвищення по службі": змінила посаду рядового адміністратора у ЦНАПі Білокуракінської селищної ради на керівну. І наразі вона очолює так званий "загальний відділ адміністрації Білокуракинського району "ЛНР".
чотирьох інших колаборантів, які знайшли себе" на «прокурорських посадах». Усі вони вже встигли довести свою лояльність окупантам, працюючи в галузі "правосуддя" терористичних організацій "ЛДНР"
45-річного мешканця Станиці Луганської, який працював "начальником оперативного відділу Станично-Луганського райвідділу МВС ЛНР"
42-річного уродженця Рубіжного, який обіймає посаду "начальника відділу карного розшуку Троїцького райвідділу МВС ЛНР".
За матеріалами слідства усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).