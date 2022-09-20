СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области: кто они

местного жителя, занявшего псевдодолжность "и.о. главы администрации г. Лисичанская ЛНР". Он перешел на сторону врага "по идейным убеждениям". По данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против ВСУ в рядах так называемой "народной милиции ЛНР", за что стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор скрывался от правосудия на неподконтрольной Украине территории. С февраля он является активным участником боевых действий в составе оккупационных войск. Помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск. Пост воспринял как награду за преданность и сейчас в новом статусе имитирует "налаживание мирной жизни" в городе.
местную чиновницу, получившую "повышение по службе": сменила должность рядового администратора в ЦНАПе Белокуракинского поселкового совета на руководящую. И сейчас она возглавляет так называемый "общий отдел администрации Белокуракинского района ЛНР".
четырех других коллаборантов, нашедших себя на "прокурорских должностях". Все они уже успели доказать свою лояльность оккупантам, работая в области "правосудия" террористических организаций "ЛДНР";
45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал "начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела МВД ЛНР";
42-летнего уроженца Рубежного, занимающего должность "начальника отдела уголовного розыска Троицкого райотдела МВД ЛНР";
По материалам следствия всем фигурантам поставлено в известность о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).