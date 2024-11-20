СБУ викрила ще 4 схеми для ухилянтів, організаторам загрожує до 9 років тюрми

"За суми до 20 тисяч доларів США вони допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за межі України на підставі фіктивних документів", - пише СБУ.

Київ

Затримано 35-річного тренера з боксу, а також столичного студента, які планували "заробити" на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури. Мова йде про один з найбільших поліграфічних компаній Київської області, яка має можливість бронювати своїх працівників.

"Щоб реалізувати оборудку ділки залучили особисті зв’язки у компанії. Наразі встановлюються всі особи, причетні до "схеми", - додає СБУ.

Хмельницька область

Підозру оголосили заступнику начальника обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Останній продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров’я.

Запоріжжя

Затримано місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо непридатності до служби за станом здоров'я.

Фото: СБУ викрила ще 5 схем для ухилянтів, організаторам загрожує до 9 років тюрми (t.me/SBUkr)

Прикарпаття

Затримано 66-річного ділка, який через зв'язки МСЕК продавав довідки про інвалідність.

Що загрожує

Затриманим повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 - замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою;

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 - пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою;

ч. 2, 3 ст. 369-2 - зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.