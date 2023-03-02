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СБУ викрила прихильницю "русского мира" в власних лавах

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Четвер 02 березня 2023 14:25
СБУ викрила прихильницю "русского мира" в власних лавах Фото: СБУ викрила прихильницю "русского мира" в власних лавах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ продовжує очищення у власних лавах. Викрила на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Підозрювана виправдовувала збройну агресію Росії проти України й заперечувала військові злочини ворога.

"Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС", - пише пресслужба.

"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ - це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові - мусить відповісти за законом", - заявив раніше голова СБУ Василь Малюк.

Наразі фігурантці було повідомлено про підозру у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Фото: СБУ викрила прихильницю "русского мира" в власних лавах (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії. Останні ж голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

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