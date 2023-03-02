СБУ викрила прихильницю "русского мира" в власних лавах
СБУ продовжує очищення у власних лавах. Викрила на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Підозрювана виправдовувала збройну агресію Росії проти України й заперечувала військові злочини ворога.
"Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС", - пише пресслужба.
"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ - це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові - мусить відповісти за законом", - заявив раніше голова СБУ Василь Малюк.
Наразі фігурантці було повідомлено про підозру у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.
Фото: СБУ викрила прихильницю "русского мира" в власних лавах (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії. Останні ж голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.