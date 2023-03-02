СБУ продолжает очищение в собственных рядах. Разоблачила на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Подозреваемая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и отрицала военные преступления противника.

"Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС", - пишет пресс-служба.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ - это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу - должен ответить по закону", - заявил ранее глава СБУ Василий Малыш.

В настоящее время фигурантке было доложено о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Фото: СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах (t.me/SBUkr)