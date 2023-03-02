ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах

Новина українською →
Четверг 02 марта 2023 14:25
СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах Фото: СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ продолжает очищение в собственных рядах. Разоблачила на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Подозреваемая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и отрицала военные преступления противника.

"Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС", - пишет пресс-служба.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ - это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу - должен ответить по закону", - заявил ранее глава СБУ Василий Малыш.

В настоящее время фигурантке было доложено о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Фото: СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ передала в суд материалы в отношении 41 депутата Государственной думы России. Последние голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Служба безопасности Украины
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине