СБУ викрила посадовця "Укрінтеравтосервіс” на вимаганні хабарів у перевізників

В адмінбудівлі "Укрінтеравтосервіс" й за місцем проживання затриманих відбулись обшуки.

"Судячи з усього, посадовець шахрайським шляхом вимагав гроші за законні рішення щодо розподілу дозволів на міжнародні перевезення від країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту", - пише пресслужба.

Перевізник у якого посадовець вимагав хабар мав багаторічний досвід міжнародних перевезень й автопарк, який відповідає усім вимогам, у зв'язку з чим електронна система ухвалила б рішення про отримання дозволу на користь цього суб’єкта. Затриманий не мав жодного впливу на роботу системи.

"Конкурс про розподіл дозволів ЄКМТ на 2023 рік вперше був проведений в електронному вигляді, а заявки перевізники подавали через інформаційну систему "Шлях". Саме через автоматизацію втручання людини в систему було неможливим. Посадовець шахрайським шляхом вимагав у перевізників гроші і, фактично, ніяким чином не міг вплинути на рішення щодо отримання дозволу", - додає пресслужба.

Ліцензії ЄКМТ дають можливість перевізникам здійснювати двосторонні, транзитні перевезення з вантажем з та в третіх країн.

Розподіл дозволів ЄКМТ відбувається за участі Конкурсної комісії, а рішення готувалось за чітко визначеними формулами в системи, у зв'язку з чим впливати на кінцеве рішення члени комісії не могли.

"Наразі розпочато аналіз даних щодо усіх перевізників, з якими контактував посадовець затриманий за отримання хабаря. В разі встановлення штучного викривлення даних, буде ухвалено рішення про скасування багаторазових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень", - відзначає пресслужба.

Підозрюваний на час розслідування виведений зі складу Комісії. Також йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.