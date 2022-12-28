UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила посадовця "Укрінтеравтосервіс” на вимаганні хабарів у перевізників

Фото: СБУ викрила посадовця "Укрінтеравтосервіс” на вимаганні хабарів у перевізників (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила на хабарі начальника одного з управлінь "Укрінтеравтосервісу", а також його родичку, колишню співробітницю громадської організації "АСМАП".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

В адмінбудівлі "Укрінтеравтосервіс" й за місцем проживання затриманих відбулись обшуки.

"Судячи з усього, посадовець шахрайським шляхом вимагав гроші за законні рішення щодо розподілу дозволів на міжнародні перевезення від країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту", - пише пресслужба.

Перевізник у якого посадовець вимагав хабар мав багаторічний досвід міжнародних перевезень й автопарк, який відповідає усім вимогам, у зв'язку з чим електронна система ухвалила б рішення про отримання дозволу на користь цього суб’єкта. Затриманий не мав жодного впливу на роботу системи.

"Конкурс про розподіл дозволів ЄКМТ на 2023 рік вперше був проведений в електронному вигляді, а заявки перевізники подавали через інформаційну систему "Шлях". Саме через автоматизацію втручання людини в систему було неможливим. Посадовець шахрайським шляхом вимагав у перевізників гроші і, фактично, ніяким чином не міг вплинути на рішення щодо отримання дозволу", - додає пресслужба.

Ліцензії ЄКМТ дають можливість перевізникам здійснювати двосторонні, транзитні перевезення з вантажем з та в третіх країн.

Розподіл дозволів ЄКМТ відбувається за участі Конкурсної комісії, а рішення готувалось за чітко визначеними формулами в системи, у зв'язку з чим впливати на кінцеве рішення члени комісії не могли.

"Наразі розпочато аналіз даних щодо усіх перевізників, з якими контактував посадовець затриманий за отримання хабаря. В разі встановлення штучного викривлення даних, буде ухвалено рішення про скасування багаторазових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень", - відзначає пресслужба.

Підозрюваний на час розслідування виведений зі складу Комісії. Також йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила керівництво Податкової служби у Львівській області у розкраданні десятків мільйонів державних грошей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України