СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області

"Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних грошей. До оборудки причетне керівництво Головного управління Державної податкової служби у Львівській області", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) місцевим підприємствам. Це мало дозволити їм "вивести" з державного бюджету понад 40 млн гривень.



Втім, українські правоохоронці своєчасно заблокували схему і встановили її основних фігурантів.



За даними слідства, до протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем.



Повідомляється, що комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах.



Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування.



Під час перевірки відповідних документів податківці "заплющували очі" на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція.



Після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми.





За матеріалами СБУ трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

