СБУ викрила підрозділ РФ, який використав людей у Покровську як "живий щит"

Попередньо встановлено, що йдеться про 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку РФ, який атакував південно-східні околиці міста. Під час бою в житловій забудові штурмова група захопила місцевих чоловіка, жінку та 13-річну дитину.

За даними СБУ, російські військові отримали по рації наказ прикриватися цивільними у разі вогневого контакту. Використовуючи потерпілих як "живий щит", окупанти змусили їх рухатися попереду під час зачистки будівель у місті.

Такі дії грубо порушують статтю 28 Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення та кваліфікуються як воєнний злочин. На основі зібраних доказів слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Комплексні заходи проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Водночас, за даними Офісу генпрокурора, наразі триває розслідування воєнного злочину росіян.

"Близько 14:30 командир одного з підрозділів ЗС РФ, перебуваючи на зв’язку з підлеглими, які увійшли до Покровська, віддав наказ використовувати цивільних як "живий щит", - повідомили у прокуратурі.

Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці.