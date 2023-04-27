СБУ викрила низку каналів втечі ухилянтів за кордон

Так, злочинна група складалась з 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації за допомогою фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість так званих "послуг" становила до 7 тисяч доларів.

В Полтавській області:

"Затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - йдеться в повідомленні

В Харківській області:

Повідомили про підозру мешканцю області, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон під виглядом "службового відрядження" працівників оборонних підприємств.

В Одеській області:

Ліквідували ще два канали нелегальної міграції. Один з них - налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС "під маскою" міжнародних перевізників.

На Івано-Франківщині:

Затримали посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів. Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

На Закарпатті:

Затримали інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану "зеленку".

У Тернополі:

Задокументували злочинну діяльність підприємця. Він оформляв ухилянтів як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи "Шлях".

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: