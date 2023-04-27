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СБУ разоблачила ряд каналов побега уклонистов за границу

Фото: СБУ разоблачила ряд каналов побега уклонистов за границу (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

СБУ разоблачила ряд каналов побега уклонистов за границу в нескольких областях. Ее организовала преступная группа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Так, преступная группа состояла из 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации с помощью фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость так называемых "услуг" составляла до 7 тысяч долларов.

В Полтавской области:

"Задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении

В Харьковской области:

Сообщили о подозрении жителю области, который помогал уклонистам выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.

В Одесской области:

Ликвидировали еще два канала нелегальной миграции. Один из них - наладил местный коммерсант, предлагавший гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков.

В Ивано-Франковской области:

Задержали чиновника военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей. Кроме того, во время обысков у фигурантов обнаружена граната и 200 патронов к стрелковому оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В Закарпатье:

Задержали инспектора Госпогранслужбы, способствовавшего переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку".

В Тернополе:

Задокументировали преступную деятельность бизнесмена. Он оформлял уклонистов в качестве водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Путь".

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом)

Напомним, что в Закарпатской области задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.

Также ранее мы писали о том, что пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.

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