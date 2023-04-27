СБУ разоблачила ряд каналов побега уклонистов за границу

Так, преступная группа состояла из 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации с помощью фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость так называемых "услуг" составляла до 7 тысяч долларов.

В Полтавской области:

"Задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении

В Харьковской области:

Сообщили о подозрении жителю области, который помогал уклонистам выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.

В Одесской области:

Ликвидировали еще два канала нелегальной миграции. Один из них - наладил местный коммерсант, предлагавший гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков.

В Ивано-Франковской области:

Задержали чиновника военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей. Кроме того, во время обысков у фигурантов обнаружена граната и 200 патронов к стрелковому оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В Закарпатье:

Задержали инспектора Госпогранслужбы, способствовавшего переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку".

В Тернополе:

Задокументировали преступную деятельность бизнесмена. Он оформлял уклонистов в качестве водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Путь".

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины: