СБУ разоблачила ряд каналов побега уклонистов за границу в нескольких областях. Ее организовала преступная группа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Так, преступная группа состояла из 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации с помощью фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость так называемых "услуг" составляла до 7 тысяч долларов.
В Полтавской области:
"Задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении
В Харьковской области:
Сообщили о подозрении жителю области, который помогал уклонистам выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.
В Одесской области:
Ликвидировали еще два канала нелегальной миграции. Один из них - наладил местный коммерсант, предлагавший гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков.
В Ивано-Франковской области:
Задержали чиновника военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей. Кроме того, во время обысков у фигурантов обнаружена граната и 200 патронов к стрелковому оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В Закарпатье:
Задержали инспектора Госпогранслужбы, способствовавшего переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку".
В Тернополе:
Задокументировали преступную деятельность бизнесмена. Он оформлял уклонистов в качестве водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Путь".
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Напомним, что в Закарпатской области задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.
Также ранее мы писали о том, что пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.
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