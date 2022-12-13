СБУ викрила масштабну схему незаконної приватизації, до якої причетний заступник голови ФПУ
СБУ викрила масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери, до якої причетні заступник голови Федерації профспілок і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними РБК-Україна, до незаконної схеми причетний заступник голови ФПУ Володимир Саєнко.
Так, учасники оборудки займались незаконним "виведенням" з державної власності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.
Повідомляється, що завдяки правоохоронцям вже 230 незаконно приватизованих установ було передано до АРМА. Загальна вартість повернутого майна становить 25 млрд гривень.
За даними слідства, оборудка полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об'єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.
Наразі Саєнку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.
Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, нещодавно ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА.
РБК-Україна також повідомляло, що СБУ проводило серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.
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