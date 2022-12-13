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СБУ викрила масштабну схему незаконної приватизації, до якої причетний заступник голови ФПУ

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Вівторок 13 грудня 2022 10:01
СБУ викрила масштабну схему незаконної приватизації, до якої причетний заступник голови ФПУ Фото: заступник голови ФПУ Володимир Саєнко (fpsu.org.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ викрила масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери, до якої причетні заступник голови Федерації профспілок і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними РБК-Україна, до незаконної схеми причетний заступник голови ФПУ Володимир Саєнко.

Так, учасники оборудки займались незаконним "виведенням" з державної власності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

Повідомляється, що завдяки правоохоронцям вже 230 незаконно приватизованих установ було передано до АРМА. Загальна вартість повернутого майна становить 25 млрд гривень.

За даними слідства, оборудка полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об'єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Наразі Саєнку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, нещодавно ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА.

РБК-Україна також повідомляло, що СБУ проводило серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

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