ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах КМДА у справі щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків столиці та зловживання владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що під час виїмки, зокрема, були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

Слідчі встановили, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. При цьому за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Було зафіксовано також факти нецільового використання території парку.

Зазначається, що роботи, які мали бути виконані до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень.

Так, співробітники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провело серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

ДБР також проводило обшуки у голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.