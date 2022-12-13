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СБУ разоблачила масштабную схему незаконной приватизации, к которой причастен замглавы ФПУ

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Вторник 13 декабря 2022 10:01
СБУ разоблачила масштабную схему незаконной приватизации, к которой причастен замглавы ФПУ Фото: заместитель главы ФПУ Владимир Саенко (fpsu.org.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ разоблачила масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы, к которой причастны заместитель главы Федерации профсоюзов и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным РБК-Украина, к незаконной схеме причастен заместитель главы ФПУ Владимир Саенко.

Так, участники сделки занимались незаконным "выведением" из государственной собственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.

Сообщается, что благодаря правоохранителям уже 230 незаконно приватизированных учреждений было передано в АРМА. Общая стоимость возвращенного имущества составляет 25 млрд гривен.

По данным следствия, сделка заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, которые передавали Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

В настоящее время Саенко уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно ДБР провело обыски в двух департаментах КГГА.

РБК-Украина также сообщало, что СБУ проводило серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

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