СБУ затримала людей, які поширювали відео "прильотів" по Києву

СБУ встановила 4 мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованого обстрілу Росії на Київ.

Що сталось

Зранку, 2 січня, "блогери" розмістили відео ворожих "прильотів" у соціальних мережах. Відео "підхопили" пропагандистські пабліки країни-терориста, у тому ж числі Telegram-канал Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду.

Отриману інформацію ворог міг використати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

"Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Що загрожує

Наразі тривають комплексні перевірки після яких вирішуватиметься питання щодо притягнення винних до відповідальності.

Публікація ворожих "прильотів" розцінюється як коригування ворожого вогню. За це передбачено до 12 років в'язниці.

Атака Росії на Україну у ніч на 2 січня

У ніч на 2 січня російські терористи повторили масовану атаку, використовуючи засоби повітряного нападу різних типів. Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти, а основним напрямком був Київ.

У перші хвилини ворог застосував "Шахеди". Загалом протиповітряна оборона знищила 35 ударних БпЛА. Зранку терористи:

запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

три крилаті ракети "Калібр";

12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Загалом було знищено 72 повітряні цілі, а саме: