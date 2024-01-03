СБУ задержала людей, распространявших видео "прилетов" по Киеву

Служба безопасности Украины задержала "блоггеров", обнародовавших видео российских ударов по Киеву 2 января.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ установила 4 жителей Киева, незаконно распространявших информацию о последствиях массированного обстрела России на Киев.
Что случилось
Утром, 2 января, "блогеры" разместили видео вражеских "прилетов" в социальных сетях. Видео "подхватили" пропагандистские паблики страны-террориста, в том же числе Telegram-канал Анатолия Шария, которому инкриминируют государственную измену.
Полученную информацию враг мог использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.
"Во время неотложных мероприятий по местам фактического проживания "блогеров" обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента.
Что угрожает
Сейчас продолжаются комплексные проверки после которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Публикация вражеских "прилетов" расценивается как корректировка вражеского огня. За это предусмотрено до 12 лет тюрьмы.
В ночь на 2 января российские террористы повторили массированную атаку, используя средства воздушного нападения различных типов. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты, а основным направлением был Киев.
В первые минуты враг применил "Шахеды". В общем противовоздушная оборона уничтожила 35 ударных БпЛА. Утром террористы
Всего было уничтожено 72 воздушные цели, а именно:
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