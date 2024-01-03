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СБУ задержала людей, распространявших видео "прилетов" по Киеву

Фото: СБУ задержала людей, которые распространяли видео "прилетов" по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала "блоггеров", обнародовавших видео российских ударов по Киеву 2 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ установила 4 жителей Киева, незаконно распространявших информацию о последствиях массированного обстрела России на Киев.

Что случилось

Утром, 2 января, "блогеры" разместили видео вражеских "прилетов" в социальных сетях. Видео "подхватили" пропагандистские паблики страны-террориста, в том же числе Telegram-канал Анатолия Шария, которому инкриминируют государственную измену. 

Полученную информацию враг мог использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.

"Во время неотложных мероприятий по местам фактического проживания "блогеров" обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента.

Что угрожает

Сейчас продолжаются комплексные проверки после которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Публикация вражеских "прилетов" расценивается как корректировка вражеского огня. За это предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Атака России на Украину в ночь на 2 января

В ночь на 2 января российские террористы повторили массированную атаку, используя средства воздушного нападения различных типов. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты, а основным направлением был Киев.

В первые минуты враг применил "Шахеды". В общем противовоздушная оборона уничтожила 35 ударных БпЛА. Утром террористы

  • запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • десять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • три крылатые ракеты "Калибр";
  • 12 ракет, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Всего было уничтожено 72 воздушные цели, а именно:

  • 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

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