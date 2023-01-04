СБУ викрила кримінальну схему, яку "кришували" депутат й посадовець БЕБ: подробиці

До організації схеми причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

"Посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет", - пише пресслужба.

Чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по два долари за продаж кожної електронної сигарети. Також він намагався поширити свій вплив у регіоні й залучити до схеми якомога більше продавців.

"До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі", - додає СБУ.

Обох фігурантів було затримано після отримання 6 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Наразі їм оголошено про підозру.

Фото: СБУ викрила кримінальну схему, яку "кришували" депутат й посадовець БЕБ (t.me/SBUkr)

Оновлено о 16:39

Як пише Бюро економічної безпеки, керівника Територіального управління БЕБ було відсторонено від виконання службових обов’язків.

"Співробітники центрального апарату БЕБ проводять службове розслідування за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди старшим детективом ТУ у Закарпатській області", - пише пресслужба.

Уточнюється, що правоохоронці задокументували передачу підозрюваному хабаря у розмірі 2 тисяч доларів. Вже під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тисяч - старшого детектива та місцевого депутата затримали.

Фото: СБУ викрила кримінальну схему, яку "кришували" депутат й посадовець БЕБ (esbu.gov.ua/)