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СБУ разоблачила криминальную схему, которую "крышевали" депутат и чиновник БЭБ: подробности

Фото: СБУ разоблачила криминальную схему, которую "крышевали" депутат и должностное лицо БЭБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в Закарпатье, которую "крышевали" местный депутат и чиновник в Территориальном управлении БЭБ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

К организации схемы причастен старший сыщик Бюро экономической безопасности в регионе.

"Должностное лицо наладило механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные "взносы" он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет", - пишет пресс-служба.

Чиновник требовал с коммерсантов платить ему по два доллара за продажу каждой электронной сигареты. Также он пытался распространить свое влияние в регионе и вовлечь в схему как можно больше продавцов.

"К преступной деятельности старший детектив привлек депутата сельсовета в Ужгородском районе", - добавляет СБУ.

Оба фигуранта были задержаны после получения 6 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Пока что им объявлено о подозрении.

Фото: СБУ разоблачила криминальную схему, которую "крышевали" депутат и должностное лицо БЭБ (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала коллаборанта в Черниговской области, работавшего на спецслужбы Беларуси.

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ЗакарпатьеСлужба безопасности Украины