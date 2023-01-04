СБУ разоблачила криминальную схему, которую "крышевали" депутат и чиновник БЭБ: подробности

К организации схемы причастен старший сыщик Бюро экономической безопасности в регионе.

"Должностное лицо наладило механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные "взносы" он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет", - пишет пресс-служба.

Чиновник требовал с коммерсантов платить ему по два доллара за продажу каждой электронной сигареты. Также он пытался распространить свое влияние в регионе и вовлечь в схему как можно больше продавцов.

"К преступной деятельности старший детектив привлек депутата сельсовета в Ужгородском районе", - добавляет СБУ.

Оба фигуранта были задержаны после получения 6 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Пока что им объявлено о подозрении.

Фото: СБУ разоблачила криминальную схему, которую "крышевали" депутат и должностное лицо БЭБ (t.me/SBUkr)