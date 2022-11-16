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СБУ викрила колаборантку, що вербувала кадри у Балаклії

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Україна, Середа 16 листопада 2022 16:11
СБУ викрила колаборантку, що вербувала кадри у Балаклії Фото: СБУ затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами у Балаклії Харківської області (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Служба безпеки України затримала колаборантку з міста Балаклії Харківської області, яка вербувала кадри для співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку управління СБУ у Харківській області.

Співробітники СБУ встановили, що 55-річна мешканка Балаклії добровільно пішла на співпрацю з російськими окупаційними військами. У червні вона пристала на пропозицію ворога та очолила відділ кадрового забезпечення при окупаційній "адміністрації" загарбників.

"З червня до вересня зловмисниця виконувала обов'язки, передбачені трудовим договором, який вона підписала з незаконно призначеним головою тимчасової цивільної адміністрації на окупованій території Балаклійської ОТГ. За даними слідства ворожа пособниця керувала діяльністю відділу, брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, приймала працівників на роботу до тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія", - йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ викрила колаборантку, що вербувала кадри у Балаклії

Колаборантку виявили і затримали під час оперативних дій у деокупованих районах Харківської області. Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.

Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.

Окрім того, на сході правоохоронці викрили ще двох пособниць росіян, які "здавали" загарбникам українських патріотів.

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Служба безпеки України
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