ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ разоблачила коллаборантку, вербовавшую кадры в Балаклее

Новина українською →
Украина, Среда 16 ноября 2022 16:11
СБУ разоблачила коллаборантку, вербовавшую кадры в Балаклее Фото: СБУ задержали коллаборантку, сотрудничавшую с оккупантами в Балаклее Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Служба безопасности Украины задержала коллаборантку из города Балаклеи Харьковской области, вербовавшую кадры для сотрудничества с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу управления СБУ в Харьковской области.

Сотрудники СБУ установили, что 55-летняя жительница Балаклеи добровольно пошла на сотрудничество с российскими оккупационными войсками. В июне она приняла предложение врага и возглавила отдел кадрового обеспечения при оккупационной "администрации" захватчиков.

"С июня по сентябрь злоумышленница выполняла обязанности, предусмотренные трудовым договором, который она подписала с незаконно назначенным главой временной гражданской администрации на оккупированной территории Балаклейской ОТГ. По данным следствия вражеская пособница руководила деятельностью отдела, принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, принимала сотрудников на работу во временную гражданскую администрацию г. Балаклея", - говорится в сообщении СБУ.

СБУ разоблачила коллаборантку, вербовавшую кадры в Балаклее

Коллаборантку выявили и задержали во время оперативных действий в деоккупированных районах Харьковской области. Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Напомним, во время контрдиверсионных мероприятий в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.

Кроме того, на востоке правоохранители разоблачили еще двух пособниц россиян, которые "сдавали" захватчикам украинских патриотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму