СБУ разоблачила коллаборанта, который помогал россиянам захватывать предприятия в Купянске

На освобожденной территории Харьковской области СБУ задержала еще одного коллаборанта. Предатель помогал россиянам захватывать в Купянске предприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ .

54-летний житель был одним из первых, кто перешел на сторону россиян во время оккупации Харьковской области. Мужчина согласился возглавить так называемый "Кондрашовский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района.

"Находясь на должности, коллаборант лично способствовал введению оккупационного режима в регионе, а также решал транспортно-логистические вопросы базирования оккупантов на территории общины", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что предатель обнаруживал украинские предприятия, отказавшиеся от сотрудничества с врагом для их последующей принудительной "перерегистрации".

После освобождения Харьковской области мужчина пытался скрываться на территории региона, однако позже СБУ установила его местонахождение и задержала.

Согласно ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, коллаборанту грозит до 10 лет заключения.