СБУ викрила клірика УПЦ (МП) у Вінницькій області на підтримці російської агресії

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Вінницької єпархії УПЦ (МП). Мова йде про настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та очікував приходу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За матеріалами справи, протоієрей у спілкуванні з вірянами вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та закликав підтримувати російські війська. Крім того, він поширював проросійські наративи серед прихожан через Telegram.
Служба безпеки ініціювала експертизу, яка підтвердила факти злочинної діяльності, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні.
Під час обшуків у помешканні фігуранта були вилучені мобільний телефон та комп’ютерна техніка, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.
На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили священнослужителю про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.
Клірика поміщено під цілодобовий домашній арешт. Розслідування триває, і йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У жовтні 2023 року парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №8371, який передбачає заборону релігійних організацій, що мають зв'язки з Росією.
У березні 2024 року Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити документ у другому читанні.
Паралельно в політичних колах обговорюється можливість надання "особливого статусу" тим частинам УПЦ МП, які вирішать розірвати зв'язки з Москвою.
Вчора Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні.
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