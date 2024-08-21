СБУ викрила клірика УПЦ (МП) у Вінницькій області на підтримці російської агресії

За матеріалами справи, протоієрей у спілкуванні з вірянами вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та закликав підтримувати російські війська. Крім того, він поширював проросійські наративи серед прихожан через Telegram.

Служба безпеки ініціювала експертизу, яка підтвердила факти злочинної діяльності, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час обшуків у помешканні фігуранта були вилучені мобільний телефон та комп’ютерна техніка, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили священнослужителю про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Клірика поміщено під цілодобовий домашній арешт. Розслідування триває, і йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.