СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП) в Винницкой области в поддержку российской агрессии

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Винницкой епархии УПЦ (МП). Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам дела, протоиерей в общении с верующими восхвалял российского диктатора Владимира Путина и призывал поддерживать российские войска. Кроме того, он распространял пророссийские нарративы среди прихожан через Telegram.
Служба безопасности инициировала экспертизу, которая подтвердила факты преступной деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе.
Во время обысков в квартире фигуранта были изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения враждебной пропаганды.
На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили священнослужителю о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
Клирик помещен под круглосуточный домашний арест. Расследование продолжается, и ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В октябре 2023 года парламент поддержал в первом чтении законопроект №8371, предусматривающий запрещение религиозных организаций, имеющих связи с Россией.
В марте 2024 Комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении.
Параллельно в политических кругах обсуждается возможность предоставления "особого статуса" тем частям УПЦ МП, которые решат разорвать связи с Москвой.
Вчера Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.