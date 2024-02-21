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СБУ разоблачила глобальную сеть хакеров: среди участников были украинцы и россияне

Украина, Среда 21 февраля 2024 16:46
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СБУ разоблачила глобальную сеть хакеров: среди участников были украинцы и россияне Фото: СБУ разоблачила глобальную сеть хакеров-вымогателей (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

СБУ вместе с правоохранительными органами США, Великобритании и ЕС раскрыла глобальную сеть хакеров-вымогателей. Удалось остановить активность международной группировки хакеров LockBit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Службы безопасности Украины.

"Злоумышленники похищали у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп". Среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и России", - отметили в СБУ.

За последние пять лет группа осуществила более трех тысяч кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран. Известно, что у одной из американской компании хакеры требовали более 90 млн долларов.

После успешной операции правоохранители заблокировали даркнет-сайты, которые использовала группа, изъяли более 30 серверов и заблокировали более 200 криптовалютных счетов.

Национальная полиция Украины, Европол и Офис Генерального прокурора сотрудничали с СБУ в этой операции, а полученные вещдоки будут переданы международным партнерам для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 19 февраля около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала "Эспрессо" и транслировали видеоролик с разрушенными украинскими городами, видеозапись с Джозефом Байденом и призыв к прекращению действий, намекающий на возможную причастность США к конфликту в Украине.

Кроме того, в Госспецсвязи сообщили, что кибератака, состоявшаяся 18 февраля на ряде украинских медиа, была осуществлена российскими хакерами. В заявлении ведомства отмечено, что во время атаки на украинские СМИ вражеские хакеры разместили на их ресурсах фейковую информацию. Кроме "Украинской правды" и Liga.net, другие издания также пострадали от этого инцидента.

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