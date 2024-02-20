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Хакери зламали систему ефірного мовлення телеканалу "Еспресо"

Вівторок 20 лютого 2024 01:24
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Хакери зламали систему ефірного мовлення телеканалу "Еспресо" Фото: російські хакери вчинили атаку на телеканал "Еспресо" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Невідомі зловмисники зламали систему, що відповідає за ефірне мовлення телеканалу "Еспресо" і продемонстрували ролик про начебто причетність США до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт телеканалу.

У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу "Еспресо". Зловмисники розмістили в ефірі короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.

"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно Росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на "Еспресо" причетні росіяни", - зазначили у прес-службі телеканалу.

Команда "Еспресо" вжила усі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів.

Атаки російських хакерів

Ввечері у неділю, 18 лютого, невідомі зламали акаунт "Української правди" у Twitter та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку, яку чотири місяці штурмували російські загарбники.

У Держспецзв'язку повідомили, що кібератаку організували російські хакери.

Нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.

У січні в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. В такий спосіб росіяни намагалися шпигувати за українцями.

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