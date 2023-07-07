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СБУ викрила фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії Росії

Фото: СБУ викрила фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Житомирській області викрито одне із фармацевтичних підприємств на співпраці з російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили "приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів Росії", - пише пресслужба.

Серед основних товарів експорту були знеболювальні засоби, які росіяни використовували в окупації для лікування поранених загарбників. До організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.

"До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони", - додає СБУ.

Фото: СБУ викрила фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії Росії (t.me/SBUkr)

З початку повномасштабного вторгнення й введення санкцій проти Кремля, менеджмент підприємства розробив механізм обходу введених обмежень. Для цього організатори оборудки разом із російськими спільниками задіяли низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

"Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ", - пише пресслужба.

Задокументовано спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів. Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • комп’ютери із доказами незаконної діяльності;
  • контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;
  • російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 директору українського підприємства, який тримається під вартою, загрожує 12 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні відкрито кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ МП у селищі Бородянка, який допомагав росіянам під час окупації частини Київської області.

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