"Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили "приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів Росії", - пише пресслужба.

Серед основних товарів експорту були знеболювальні засоби, які росіяни використовували в окупації для лікування поранених загарбників. До організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.

"До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони", - додає СБУ.

Фото: СБУ викрила фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії Росії (t.me/SBUkr)

З початку повномасштабного вторгнення й введення санкцій проти Кремля, менеджмент підприємства розробив механізм обходу введених обмежень. Для цього організатори оборудки разом із російськими спільниками задіяли низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

"Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ", - пише пресслужба.

Задокументовано спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів. Під час обшуків правоохоронці виявили:

комп’ютери із доказами незаконної діяльності;

контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;

російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 директору українського підприємства, який тримається під вартою, загрожує 12 років в'язниці.