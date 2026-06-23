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СБУ викрила експосадовця РНБО, який привласнив лікарню і землю у Києві на мільйони

16:47 23.06.2026 Вт
2 хв
Зловмисника вже підозрюють у держзраді та створенні злочинного угрупування
aimg Валерій Ульяненко
Фото: СБУ викрила схему на 300 млн гривень (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича викрили на привласненні недобудованої лікарні та понад 21 гектара землі у Києві. Майно оцінюють у 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

За даними розслідування, Сівкович та його спільники розробляли шахрайський план протягом 2006-2021 років. Схема полягала у створенні штучної заборгованості перед державним замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні.

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Згодом ці вигадані борги фігуранти використали, щоб забрати весь майновий комплекс через процедуру банкрутства. Для реалізації плану ексчиновник залучив керівництво держпідприємства та підконтрольну компанію-підрядника у Києві.

Ця приватна фірма мала добудувати медичний комплекс за 30 мільйонів гривень, але навмисно не виконала умови угоди і "загнала" державну структуру в борги. Після цього права на вигаданий борг продали забудовнику, а лікарню привласнили в обмін на погашення цієї суми.

Фото: оголошення про підозри учасникам схеми (t.me/SBUkr)

Хто отримав підозри

На підставі зібраних доказів Володимиру Сівковичу та двом його бізнес-партнерам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (організація, зловживання службовим становищем, що призвело до значних збитків).

Також після обшуків підозру отримав їхній спільник - юрист приватної компанії, яка брала участь в оборудці. Наразі у суді вже триває розгляд справи щодо повернення довгобуду у власність держави.

Що відомо про Володимира Сівковича

Екс-регіонал Володимир Сівкович раніше обіймав посаду заступника секретаря РНБО України за часів президентства Віктора Януковича. Після Революції гідності втік до Російської Федерації. Сівкович також підозрюється у державній зраді та створенні злочинної організації.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов щодо цивільної конфіскації майна віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби на суму близько 5 млн гривень.

Крім того, правоохоронці провели масштабну спецоперацію з обшуками у співробітників ВЛК у 16 областях України. Слідство перевіряло можливу наявність незадекларованих активів, зокрема нерухомості, значних сум готівки та транспортних засобів.

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