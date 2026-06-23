СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, присвоившего больницу и землю в Киеве на миллионы

По данным расследования, Сивкович и его сообщники разрабатывали мошеннический план в течение 2006-2021 годов. Схема заключалась в создании искусственной задолженности перед государственным заказчиком строительства Республиканской клинической больницы.

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Впоследствии эти вымышленные долги фигуранты использовали, чтобы забрать весь имущественный комплекс из-за процедуры банкротства. Для реализации плана эксчиновник привлек руководство госпредприятия и подконтрольную компанию подрядчика в Киеве.

Эта частная фирма должна была достроить медицинский комплекс за 30 миллионов гривен, но намеренно не выполнила условия сделки и "загнала" государственную структуру в долги. После этого права на вымышленный были проданы застройщику, а больницу присвоили в обмен на погашение этой суммы.

Фото: объявления о подозрениях участникам схемы (t.me/SBUkr)

Кто получил подозрения

На основании собранных доказательств Владимиру Сивковичу и двум его бизнес-партнерам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (организация, злоупотребление служебным положением, повлекшее значительные убытки).

Также после обысков подозрение получил их сообщник - юрист частной компании, участвовавшей в сделке. В настоящее время в суде уже идет рассмотрение дела о возвращении долгостроя в собственность государства.

Что известно о Владимире Сивковиче

Экс-регионал Владимир Сивкович ранее занимал должность заместителя секретаря СНБО Украины во времена президентства Виктора Януковича. После революции достоинства бежал в Российскую Федерацию. Сивкович также подозревается в государственной измене и создании преступной организации.