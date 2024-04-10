За даними слідства, до організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Раніше вони були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

Під час розслідування було становлено, що чоловіки купували паливно-мастильні матеріали для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього вони залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Зокрема, експосадовці вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Своїми діями колишні працівники СБУ завдали відомству понад 26 мільйонів гривень збитків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Також за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю.

Фото: СБУ викрила ексочільника одного зі своїх підрозділів на оборудках з пальним (t.me/SBUkr)

У них виявили бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці нещодавно викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.