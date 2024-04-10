По данным следствия, к организации сделки причастны бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель. Ранее они были уволены с занимаемых должностей по инициативе Главы СБУ Василия Малюка.

В ходе расследования было установлено, что мужчины покупали горюче-смазочные материалы для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по искусственно завышенным ценам.

Для этого они привлекли несколько подконтрольных коммерческих структур из Киева, занимающихся торговлей нефтепродуктами. В частности, экс-чиновники вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Своими действиями бывшие работники СБУ нанесли ведомству более 26 миллионов гривен ущерба.

Во время обысков в квартирах фигурантов обнаружено более 11 млн в гривневом эквиваленте. Также по адресам проживания и в офисах руководителей аффилированных компаний изъято незарегистрированное оружие.

Фото: СБУ разоблачила эксчельника одного из своих подразделений на сделках с горючим (t.me/SBUkr)

В них обнаружили боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Экс-чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что правоохранители недавно разоблачили международный канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину.

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