СБУ викрила посадовців ДП "Документ" на розкраданні мільйонів під час війни: деталі справи

Що виявила СБУ

За даними розслідування, впродовж 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 мільйон гривень. Вказано, що до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких троє - представники керівної ланки.

Суть махінації полягала в нарахуванні подвійних зарплат співробітникам центрального офісу, які були відряджені до філії паспортного сервісу в одній із країн ЄС.

Окрім офіційної зарплати в Україні, ці працівники отримували ще одну - на закордонну банківську картку за нібито надані послуги. Частину цих грошей вони змушені були повертати організаторам у вигляді "відкатів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи про відкриття рахунків у закордонних банках та банківські картки, які підтверджують фінансові операції в межах злочинної схеми.

Що далі

Вісім фігурантів справи вже отримали підозри за статтею "Розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем". Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: керівників держпідприємства "Документ" викрили на махінаціях із зарплатами (ssu.gov.ua)