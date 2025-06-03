Корупція в "Київзеленбуді": ще одному фігуранту справи про "відкати" повідомлено про підозру

У справі про "відкати" у "Київзеленбуді" з'явився ще один підозрюваний. За даними слідства, директор одного з комунальних підприємств мав виступити посередником при передачі хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

У 2024 році під час робіт у парку в Києві чиновники "Київзеленбуду" вимагали у підрядника 15% від суми договору в обмін на підписання контракту. Допомагав їм у цьому директор одного з комунальних підприємств. Він забезпечив участь "потрібної" компанії у тендері, організував сам конкурс і мав виступити посередником при передачі хабаря у понад 1 млн грн.

За даними слідства, схема працювала системно. Всі підрядники, які мали справу з "Київзеленбудом", змушені були платити "відкати" у розмірі 15% від суми угод. Натомість їм без перевірок підписували акти виконаних робіт.

У лютому 2025 року було задокументовано 10 випадків вимагання грошей і 5 фактів передачі хабарів на загальну суму понад 3 млн грн. Загалом організатори планували отримати щонайменше 25 млн грн.

Що загрожує фігурантам

Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру у пособництві в наданні хабара посадовцю (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ще в березні 2025 року були затримані троє керівників "Київзеленбуду". Усім обрано запобіжний захід - тримання під вартою із заставою понад 51 млн грн кожному.

Також, за даними ДБР, підозру отримали четверо керівників підрядних організацій.

У Бюро наголосили, що продовжують слідство і шукають інших осіб, які могли бути причетні до цієї масштабної корупційної схеми. Вживаються заходи для компенсації завданих державі збитків.

Фото: ДБР повідомило про підозру фігуранту корупційної справи (dbr.gov.ua)