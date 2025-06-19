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СБУ викрила посадовців ДП "Документ" на розкраданні мільйонів під час війни: деталі справи

Четвер 19 червня 2025 16:27
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СБУ викрила посадовців ДП "Документ" на розкраданні мільйонів під час війни: деталі справи Фото: СБУ викрила посадовців ДП "Документ" на розкраданні мільйонів під час війни (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В державному підприємстві "Документ", яке займається оформленням паспортів, викрили корупційну схему на понад 21 млн гривень. Посадовці організували нарахування подвійних зарплат і отримували "відкати" від підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Що виявила СБУ

За даними розслідування, впродовж 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 мільйон гривень. Вказано, що до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких троє - представники керівної ланки.

Суть махінації полягала в нарахуванні подвійних зарплат співробітникам центрального офісу, які були відряджені до філії паспортного сервісу в одній із країн ЄС.

Окрім офіційної зарплати в Україні, ці працівники отримували ще одну - на закордонну банківську картку за нібито надані послуги. Частину цих грошей вони змушені були повертати організаторам у вигляді "відкатів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи про відкриття рахунків у закордонних банках та банківські картки, які підтверджують фінансові операції в межах злочинної схеми.

Що далі

Вісім фігурантів справи вже отримали підозри за статтею "Розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем". Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: керівників держпідприємства "Документ" викрили на махінаціях із зарплатами (ssu.gov.ua)

Інші справи

Нещодавно правоохоронці викрили чиновників Одеської міськради, які привласнили половину коштів на поховання воїнів. Загальна сума перевищує 2 мільйони гривень.

Ще одну корупційну схему викрили в "Київзеленбуді". Фігуранту справи про "відкати" повідомили про підозру.

Також підприємця з Луганської області підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для ЗСУ та тероборони. Йдеться зокрема про квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше.

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