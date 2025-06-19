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СБУ разоблачила чиновников ГП "Документ" на хищении миллионов во время войны: детали дела

Четверг 19 июня 2025 16:27
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СБУ разоблачила чиновников ГП "Документ" на хищении миллионов во время войны: детали дела Фото: СБУ разоблачила чиновников ГП "Документ" на хищении миллионов во время войны (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В государственном предприятии "Документ", которое занимается оформлением паспортов, разоблачили коррупционную схему на более 21 млн гривен. Чиновники организовали начисление двойных зарплат и получали "откаты" от подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что обнаружила СБУ

По данным расследования, в течение 2022-2023 годов фигуранты присвоили более 21 миллиона гривен. Указано, что к организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", среди которых трое - представители руководящего звена.

Суть махинации заключалась в начислении двойных зарплат сотрудникам центрального офиса, которые были командированы в филиал паспортного сервиса в одной из стран ЕС.

Кроме официальной зарплаты в Украине, эти работники получали еще одну - на зарубежную банковскую карточку за якобы оказанные услуги. Часть этих денег они вынуждены были возвращать организаторам в виде "откатов".

Во время обысков правоохранители изъяли документы об открытии счетов в зарубежных банках и банковские карты, подтверждающие финансовые операции в рамках преступной схемы.

Что дальше

Восемь фигурантов дела уже получили подозрения по статье "Растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: руководителей госпредприятия "Документ" уличили в махинациях с зарплатами (ssu.gov.ua)

Другие дела

Недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на захоронение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.

Еще одну коррупционную схему разоблачили в "Киевзеленстрое". Фигуранту дела об "откатах" сообщили о подозрении.

Также предпринимателя из Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны. Речь идет в частности о квадрокоптерах, приборах ночного видения и прочем.

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