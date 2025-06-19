СБУ разоблачила чиновников ГП "Документ" на хищении миллионов во время войны: детали дела

В государственном предприятии "Документ", которое занимается оформлением паспортов, разоблачили коррупционную схему на более 21 млн гривен. Чиновники организовали начисление двойных зарплат и получали "откаты" от подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Что обнаружила СБУ

По данным расследования, в течение 2022-2023 годов фигуранты присвоили более 21 миллиона гривен. Указано, что к организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", среди которых трое - представители руководящего звена.

Суть махинации заключалась в начислении двойных зарплат сотрудникам центрального офиса, которые были командированы в филиал паспортного сервиса в одной из стран ЕС.

Кроме официальной зарплаты в Украине, эти работники получали еще одну - на зарубежную банковскую карточку за якобы оказанные услуги. Часть этих денег они вынуждены были возвращать организаторам в виде "откатов".

Во время обысков правоохранители изъяли документы об открытии счетов в зарубежных банках и банковские карты, подтверждающие финансовые операции в рамках преступной схемы.

Что дальше

Восемь фигурантов дела уже получили подозрения по статье "Растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: руководителей госпредприятия "Документ" уличили в махинациях с зарплатами (ssu.gov.ua)