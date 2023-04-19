UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила екс-нардепа, який агітував до підтримки ворога в Харківській області

Фото: СБУ викрила екс-нардепа, який агітував до підтримки ворога в Харківській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила колишнього народного депутата, який роздавав жителям Харківської області "агітки" на підтримку російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії. Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави", - пише пресслужба.

Зрадник роздавав цивільним Харківського району проросійські агітаційні листівки, а також намагався їх переконати у "правильності" дій ворожої країни.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанта. Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві викрили так званого "фіксера" російських пропагандистів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХарківВійна в УкраїніРосійська Федерація