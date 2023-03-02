СБУ викрила двох жителів Херсона, які працювали на окупантів
Служба безпеки викрила двох херсонців, які добровільно обіймали посади у незаконному правоохоронному органі у тоді ще тимчасово окупованому Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ в Херсонській області.
За інформацією правоохоронців, двоє жителів Херсона погодились на співпрацю з окупантами і добровільно обійняли посади у так званому "Головному управлінні міністерства внутрішніх справ Херсонської області".
Вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації Херсонської області.
Як повідомляється, наразі злочинці переховуються від правосуддя на лівому березі Дніпра. СБУ знає про їх місце перебування і вживає заходів для притягнення до відповідальності.
Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в рамках стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, СБУ й ДБР викрила очільників російської катівні, яку облаштували під час окупації міста.
Також раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала у Херсоні колишнього керівника залізничного цеху Росії, який ремонтував тепловози окупаційних ешелонів.
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