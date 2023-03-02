ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ разоблачила двух жителей Херсона, которые работали на оккупантов

Новина українською →
Херсон, Четверг 02 марта 2023 20:05
СБУ разоблачила двух жителей Херсона, которые работали на оккупантов Фото: СБУ разоблачила двух жителей Херсона, которые работали на оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности разоблачила двух херсонцев, которые добровольно занимали должности в незаконном правоохранительном органе в тогда еще временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ в Херсонской области.

По информации правоохранителей, два жителя Херсона согласились на сотрудничество с оккупантами и добровольно заняли должности в так называемом "Главном управлении министерства внутренних дел Херсонской области".

Они выполняли решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации Херсонской области.

Как сообщается, преступники скрываются от правосудия на левом берегу Днепра. СБУ знает об их местонахождении и принимает меры по привлечению к ответственности.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, от 10 до 15 лет лишения права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

СБУ разоблачила двух жителей Херсона, которые работали на оккупантов

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в рамках стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне, СБУ и ДБР разоблачили руководителей российской пыточной, которую обустроили во время оккупации города.

Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха России, ремонтировавшего тепловозы оккупационных эшелонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсон
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине