СБУ разоблачила двух жителей Херсона, которые работали на оккупантов
Служба безопасности разоблачила двух херсонцев, которые добровольно занимали должности в незаконном правоохранительном органе в тогда еще временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ в Херсонской области.
По информации правоохранителей, два жителя Херсона согласились на сотрудничество с оккупантами и добровольно заняли должности в так называемом "Главном управлении министерства внутренних дел Херсонской области".
Они выполняли решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации Херсонской области.
Как сообщается, преступники скрываются от правосудия на левом берегу Днепра. СБУ знает об их местонахождении и принимает меры по привлечению к ответственности.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, от 10 до 15 лет лишения права занимать определенные должности и конфискацию имущества.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в рамках стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне, СБУ и ДБР разоблачили руководителей российской пыточной, которую обустроили во время оккупации города.
Также ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха России, ремонтировавшего тепловозы оккупационных эшелонов.
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