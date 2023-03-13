СБУ викрила ділків, які намагалися завести в Україну вкрадених 37 млн гривень

Служба безпеки викрила шахрайську схему, учасники якої намагалися завести в Україні вкрадені гроші. Кошти, ймовірно, були вкрадені на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці викрили п'ятьох учасників схеми. Ділки намагалися завести до Чернівецької області 37 млн гривень готівкою через пункт пропуску "Порубне". Частину грошей шахраї завозили у валізах, а решту - примотали до тіла. Злочинці намагалися потрапити до України під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. Ділки вивозили кошти до однієї з країн Близького Сходу, а потім до європейських країн.

Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Припускається, що гроші могли піти на фінансування російської агентури в Україні.

Також правоохоронці відстежують всі маршрути нелегального каналу та причетних до цього осіб. Частину грошей вилучили у "транзитній" країні ЄС, вирішується питання про їх націоналізацію.

Фото: СБУ викрила шахраїв, які намагалися завести в Україні вкрадені гроші (ssu.gov.ua)