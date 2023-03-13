СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся завести в Украину украденных 37 млн гривен
Служба безопасности разоблачила мошенническую схему, участники которой пытались завести в Украине украденные деньги. Средства, вероятно, были украдены на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители разоблачили пятерых участников схемы. Дельцы пытались завести в Черновицкую область 37 млн гривен наличными через пункт пропуска "Порубное". Часть денег мошенники завозили в чемоданах, а остальные - примотали к телу. Преступники пытались попасть в Украину под видом туристов на рейсовом автобусе.
По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. Дельцы вывозили средства в одну из стран Ближнего Востока, а затем в европейские страны.
По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест. Предполагается, что деньги могли пойти на финансирование российской агентуры в Украине.
Также правоохранители отслеживают все маршруты нелегального канала и причастных к этому людей. Часть денег изъята в "транзитной" стране ЕС, решается вопрос об их национализации.
Фото: СБУ разоблачила мошенников, пытавшихся завести в Украине украденные деньги (ssu.gov.ua)
Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области коллаборанта из Херсона, который пытался скрыться в непризнанном Приднестровье.
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