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СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся завести в Украину украденных 37 млн гривен

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Черновицкая область, Понедельник 13 марта 2023 12:49
СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся завести в Украину украденных 37 млн гривен Фото: СБУ разоблачила мошенников, пытавшихся завести в Украине украденные деньги (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила мошенническую схему, участники которой пытались завести в Украине украденные деньги. Средства, вероятно, были украдены на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители разоблачили пятерых участников схемы. Дельцы пытались завести в Черновицкую область 37 млн гривен наличными через пункт пропуска "Порубное". Часть денег мошенники завозили в чемоданах, а остальные - примотали к телу. Преступники пытались попасть в Украину под видом туристов на рейсовом автобусе.

По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. Дельцы вывозили средства в одну из стран Ближнего Востока, а затем в европейские страны.

По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест. Предполагается, что деньги могли пойти на финансирование российской агентуры в Украине.

Также правоохранители отслеживают все маршруты нелегального канала и причастных к этому людей. Часть денег изъята в "транзитной" стране ЕС, решается вопрос об их национализации.

Фото: СБУ разоблачила мошенников, пытавшихся завести в Украине украденные деньги (ssu.gov.ua)

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области коллаборанта из Херсона, который пытался скрыться в непризнанном Приднестровье.

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Служба безопасности Украины Война в Украине мошенническая схема
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