Викрито двох ділків, які планували продати російську "трофейну" зброю, а також вибухівку злочинцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Рівненська область

Затримано торгівця "трофейною" зброєю, яку він отримав через зв'язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України.

"Одержані зразки російського озброєння він зберігав за місцем постійного проживання, а доставку "товару" потенційним покупцям здійснював на власному авто", - пише СБУ.

Під час обшуків було вилучено:

автомат Калашникова АК-12;

4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН;

понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Прикарпаття

Мешканець Коломиї намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями.

"Крім того, під час обшуків у зловмисника виявлено майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси", - додає СБУ.

Увесь арсенал затриманий зберігав у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного зі своїх родичів.

Фото: СБУ викрила ділків, які намагались продати злочинцям "трофейну" зброю росіян (t.me/SBUkr)

Що загрожує затриманим

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.