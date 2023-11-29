Разоблачены двое дельцов, которые планировали продать российское "трофейное" оружие, а также взрывчатку преступникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ровенская область

Задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получил через связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.

"Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту постоянного проживания, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто", - пишет СБУ.

Во время обысков были изъяты:

автомат Калашникова АК-12;

4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН;

более полтысячи патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Прикарпатье

Житель Коломыи пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.

"Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено почти 50 м детонирующего шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы", - добавляет СБУ.

Весь арсенал задержанный хранил в тайнике, который обустроил в недостроенной постройке вблизи частного дома одного из своих родственников.

Фото: СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать преступникам "трофейное" оружие россиян (t.me/SBUkr)

Что грозит задержанным

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.