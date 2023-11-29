СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать преступникам "трофейное" оружие россиян
Разоблачены двое дельцов, которые планировали продать российское "трофейное" оружие, а также взрывчатку преступникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Ровенская область
Задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получил через связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.
"Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту постоянного проживания, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто", - пишет СБУ.
Во время обысков были изъяты:
- автомат Калашникова АК-12;
- 4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН;
- более полтысячи патронов к стрелковому оружию различного калибра.
Прикарпатье
Житель Коломыи пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.
"Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено почти 50 м детонирующего шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы", - добавляет СБУ.
Весь арсенал задержанный хранил в тайнике, который обустроил в недостроенной постройке вблизи частного дома одного из своих родственников.
Фото: СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать преступникам "трофейное" оружие россиян (t.me/SBUkr)
Что грозит задержанным
Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агентку российского ГРУ, скорректировавшую десятки "шахедов" по Одессе.
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