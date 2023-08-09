СБУ разоблачила депутата Кропивницкого горсовета, который занимался рэкетом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Службы безопасности Украины.

Под руководство депутата горсовета, преступники "выбивали" 92 тысячи долларов из местного предпринимателя, который имел общий бизнес с вышеупомянутым депутатом. Потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга.

Депутат был задержан в областном центре во время передачи ему второй части "дани". Также СБУ задокументировала факт получения первого "транша".

Согласно данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, которые специализировались на рэкете.

Фото: СБУ разоблачила депутата горсовета Кропивницкого, занимавшегося рэкетом (t.me/SBUkr)

"По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа - применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства", - пишет пресс-служба.

Во время обысков у депутата была обнаружена крупная сумма наличных, вероятно полученная преступным путем.

Главарю банды было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.