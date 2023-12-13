СБУ разоблачила очередные "схемы" для уклонистов, также были "услуги" для военных
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще организаторов "схем" для уклонистов. Некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Преступники "гарантировали" клиентам исключение из воинского учета или переправку за границу. "Цена вопроса" составляла до 6 тысяч долларов с одного человека.
Черкассы
"На горячем" задержаны местный адвокат и его сообщник, который продавал фиктивные выводы ВВК действующим военным. В поддельных документах делали вывод о "плохом здоровье" клиентов. После этого уклонист мог использовать фальшивку для выезда за границу.
Киев
Разоблачены двое жителей Киева, которые переправляли уклонистов в Евросоюз через территорию непризнанного Приднестровья.
"Перед "поездкой" фигуранты обеспечивали своих клиентов фиктивными документами военно-врачебной комиссии о непригодности к службе из-за "наличия хронических заболеваний", - пишет СБУ.
После этого уклонистов отвозили на легковом авто в ЕС.
Запорожье
Задержаны двое мошенников, которые выманивали деньги из военнообязанных и обещали "отмазать" их от мобилизации, ссылаясь на "собственные связи" в военкомате.
Фото: СБУ разоблачила очередные "схемы" для уклончан, также были "услуги" для действующих военных (t.me/SBUkr/10642?single)
После получения денег преступники "обрывали" с военными контакты и исчезали.
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.
В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение. К примеру, в Одессе недавно разоблачили работника ТЦК, который незаконно переправлял военнообязанных через государственную границу Украины.
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