Незаконно переправляв чоловіків через кордон: в Одесі викрили працівника ТЦК

В Одесі правоохоронці викрили працівника територіального центру комплектування в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що військовий у жовтні поточного року під час проходження служби в одному із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одесі, разом зі своїм братом одержали 7 000 доларів від родички військовозобов’язаного за вирішення питання про звільнення його з військової служби. За отриману неправомірну вигоду вони обіцяли вплинути на військових посадовців, які уповноважені приймати такі рішення.

За результатами проведення подальших слідчо-розшукових заходів поліцейські задокументували, як військовослужбовець вже на посаді в іншому ТЦК та СП в Одеській області самостійно підшукав чоловіка, який хотів виїхати з країни, попри тимчасову заборону на період дії воєнного стану.

Діючи спільно з наразі невстановленими слідством особами, порушник пообіцяв йому за грошову винагороду у сумі 10 тисяч доларів оформити опікунство над інвалідом або так званий "білий" квиток, що дасть змогу перетнути державний кордон через офіційний пункт пропуску.

Після того, як зловмисник отримав на крипто-гаманець завдаток у розмірі 100 доларів, правоохоронці затримали його в процесуальному порядку.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 332, а також в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, - дев’ять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 214 тисяч гривень. Після її внесення, підозрюваного було звільнено з-під варти.

Братові військового повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

Цей злочин карається караються штрафом від 34 до 85 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Також правоохоронці встановлюють й інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: в Одесі викрили працівника ТЦК, який незаконно переправляв чоловіків через кордон (od.npu.gov.ua)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, раніше СБУ затримала на Одещині рецидивіста. Він хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів у невизнане Придністров'я.

Також нещодавно СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, яка переправляла ухилянтів до ЄС. Вони виїжджали під виглядом заробітчан, на так звану "закордонну роботу" за 8 тисяч доларів з особи.