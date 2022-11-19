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СБУ викрила більше десятка організаторів "референдуму" у Запорізькій області

Фото: СБУ викрила 11 організаторів "референдуму" у Запорізькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили 11 організаторів незаконного "референдуму" на окупованій території Запорізької області. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, колаборанти входили до складу так званих "территориальных избирательных комиссий" в тимчасово окупованих Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській. З них четверо були очільниками незаконних органів.

Колаборанти організували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового "референдуму" і закликали людей брати в ньому активну участь. Вони допомагали російським пропагандистам організовувати постановочні сюжети, а також збирали дані жителів. Цю інформацію РФ використала для фальсифікації результатів.

СБУ задокументувала факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських "кураторів". Всім фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Фото: СБУ викрила 11 колаборантів у Запорізькій області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, у звільненій Снігурівці СБУ затримала "високопоставлену" колаборантку, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації.

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