СБУ разоблачила более десятка организаторов "референдума" в Запорожской области

Правоохранители разоблачили 11 организаторов незаконного "референдума" на оккупированной территории Запорожской области. Им объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, коллаборанты входили в состав так называемых "территориальных избирательных комиссий" во временно оккупированных Энергодаре, Мелитополе и Камянке-Днепровской. Из них четверо были руководителями незаконных органов.
Коллаборанты организовали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового "референдума" и призвали людей активно участвовать в нем. Они помогали российским пропагандистам организовывать постановочные сюжеты, а также собирали данные жителей. Эту информацию РФ использовала для фальсификации результатов.
СБУ задокументировала факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских "кураторов". Всем фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
Фото: СБУ разоблачила 11 коллаборантов в Запорожской области (t.me/SBUkr)
Напомним, в освобожденной Снигиревке СБУ задержала "высокопоставленную" коллаборантку, возглавлявшую "аппарат" оккупационной администрации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.