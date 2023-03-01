Киберспециалисты СБУ разоблачили банду, которая выманивала деньги из украинских бизнесменов. Мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили "помощи для ВСУ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Банде удалось присвоить более 3 млн гривен.

В рамках спецоперации были ликвидированы схемы в Киеве, Днепре и Херсонской области.

"Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганской области. К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины", - пишет пресс-служба.

Фото: СБУ разоблачила банду, которая "собирала" деньги для ВСУ "от имени" местных властей в ряде городов (t.me/SBUkr)

Мошенники подыскивали представителей компаний, работавших в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей. После рассылки фейковых писем от имени местных властей, преступники просили "перечислить на ВСУ" от 20 до 100 тысяч гривен.

"Потом мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины. Во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с поличным", - добавляет пресс-служба.

Также были изъяты десятки банковских карт.

В настоящее время были задержаны 5 участников схемы. Принимаются все меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора схемы, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины.