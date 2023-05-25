Згідно з даними розслідування, своєю диверсією ворог планував порушити логістику Сил оборони, у тому числі забезпечення наших воїнів пальним та боєприпасами. Для підриву агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону й встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Поплічником ворога виявився працівник залізничної станції з міста Українськ, якого було завербовано в березні поточного року. В поле зору зрадник потрапив через підтримку окупантів в заборонених соціальних мережах.

"Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донецької області. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв’язку" з фігурантом", - додає пресслужба.

В якості "тестових завдань" зрадник передавав ворогу локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також росіян цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району.

Після цього російському агенту наказали провести диверсію на об’єкті залізничного транспорту.

"У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України", - пише СБУ.

Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ викрила агента, який планував підрив залізничної колії під Авдіївкою (ssu.gov.ua)