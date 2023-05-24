На Донбасі діяла мережа агентів РФ, які зливали дані про ЗСУ на "гарячих" точках фронту

Російський агент доповідав дані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька Донецької області. Він також мав ще трьох спільників, їх всіх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників так званого "МДБ РФ" в окупованій Горлівці.

Що робив зрадник?



Цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Як зазначають в СБУ, отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.



"Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців", - додали у відомстві.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

