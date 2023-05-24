На Донбасі діяла мережа агентів РФ, які зливали дані про ЗСУ на "гарячих" точках фронту
Російський агент доповідав дані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька Донецької області. Він також мав ще трьох спільників, їх всіх затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників так званого "МДБ РФ" в окупованій Горлівці.
Що робив зрадник?
Цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.
Як зазначають в СБУ, отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.
"Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців", - додали у відомстві.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Як повідомлялося, це не перший російський агент, який працюючи на РФ, намагається розвідати позиції ЗСУ на Бахмутському напрямі. Так, 22 травня СБУ затримала російську інформаторку, яка вишукувала українську ППО в районі Бахмута Донецької області. Часом їй доводилося йти на всякі хитрощі, щоб дізнатися потрібні дані.
Нагадаємо, Бахмутський та Авдіївський напрямки, входять в п'ятірку самих "гарячих" на фронті.
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