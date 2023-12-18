У результаті спецоперації затримано керівника агентурної мережі ФСБ, який 18 жовтня скоригував російські ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

"У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста", - пише пресслужба.

Внаслідок ударів тієї ночі загинули 5 людей, ще 5 отримали поранення.

Резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник "клубу воєнної реконструкції", який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

Чоловіка ФСБ дистанційно завербувала ще у середині жовтня. Для конспірації зрадник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" й створив анонімний чат у популярному месенджері. Для виконання "завдань", він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

Фото: СБУ викрила агента ФСБ, який скоригував осінній удар по багатоповерхівці в Запоріжжі (t.me/SBUkr)

Ворожа агентура розвідувала місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавала геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.

"Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі", - додає СБУ.

Що загрожує

"Палестинцю" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі зраднику обрали запобіжний захід у вигляді тримання від вартою. Йому загрожує довічне.

Удар по Запоріжжю, 18 жовтня

В ніч на 18 жовтня російські терористи завдали удару по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду. Зокрема в ДСНС попереджали про обвалу конструкції будинку.

Більше про наслідки обстрілу Запоріжжя того дня - читайте у матеріалі РБК-Україна.