СБУ разоблачила 14 клириков РПЦ, которые помогали России захватывать украинские церкви
Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении 14 "высокопоставленным чиновникам" Русской православной церкви (РПЦ), которые помогали захватывать украинские религиозные общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Правоохранителям удалось собрать доказательную базу на еще 14 высокопоставленных российских клириков, которые распространяют российский режим на временно оккупированных территориях Украины.
По материалам дела, в течение 2022-2024 годов эти "священнослужители" входили в состав подконтрольного Кремлю так называемого "священного синода" РПЦ. В поле зрения правоохранителей попали:
- Александр Снигур (Артемий) - митрополит Хабаровский и Приамурский;
- Михаил Кондратьев (Мефодий) - епископ Каменский и Камышиловский;
- Виталий Ермаков (Амвросий) - митрополит Тверской и Кашинский;
- Леонид Горбачев - патриарший экзарх Африки;
- Андрей Малаханов - архиепископ Петропавловский и Камчатский;
- Петр Мансуров (Петр) - епископ Калачинский и Муромцевский;
- Николай Церпицкий (Лев) - митрополит Новгородский и Старорусский;
- Юрий Епифанов (Арсений) - митрополит Липецкий и Задонский;
- Михаил Наконечный (Кирилл) - митрополит Казанский и Татарстанский;
- Алексей Кривенко (Николай) - епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский;
- Валерий Голубев (Илья) - архиепископ Анадырский и Чукотский;
- Ян Кайгородцев (Иларион) - епископ Кинешемский и Палехский;
- Илья Перов (Тарасий) - епископ Североморский и Умбский;
- Александр Таранов (Аркадий) - архиепископ Ровеньковский и Свердловский.
Подробности дела архиереев
Как установило расследование, с начала полномасштабной войны эти российские архиереи под руководством патриарха Кирилла способствовали захвату религиозных общин на временно оккупированной части Украины.
Для этого клирики обеспечили решение московского синода о "присоединении" в состав РПЦ Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов.
На основании собранных доказательств всем 14-м пособникам Кирилла заочно сообщено о подозрении по части 5 статьи 27, части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Это статьи за пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям.
Сейчас СБУ продолжает комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.
СБУ против клириков РПЦ
Напомним, это уже далеко не первое дело Службы безопасности Украины против пособников российского патриарха Кирилла за попытки навредить украинскому государству.
Ранее СБУ сообщила о подозрении протоиерею Дмитрию Кроткову - руководителю военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ. Находясь в Крыму подозреваемый организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, которые воюют против украинских воинов. Подозреваемый "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.
О подозрении сообщили и протоиерею РПЦ Андрею Ткачеву, который призывал российских военных убивать украинцев. Бывший руководитель миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) сбежал в Россию и в начале полномасштабного вторжения выступил с поддержкой российских оккупантов. Он создал Telegram-канал и Youtube-канал в которых публиковал свои "проповеди" и призывал убивать мирных украинцев.
Также еще в 2023 году СБУ объявила в розыск патриарха Русской православной церкви Кирилла. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
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